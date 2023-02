Serie B: La White Wise cerca l’impresa in casa della Luiss Roma

Squadra in casa Action Now Monopoli

La White Wise Basket Monopoli cerca l’impresa. Dopo la prestazione da dimenticare contro Salerno di domenica scorsa, gli uomini di Massimo Friso vanno a far visita, domani pomeriggio, alla Luiss Roma, compagine seconda in classifica e con Ruvo nel mirino. Nonostante la brutta prestazione di domenica, i play-off sono soltanto a due punti (la dodicesima, Sala Consilina, ha due punti di vantaggio su Monopoli e Corato), per cui nulla è perduto nella corsa alla post-season. Certo, bisogna resettare tutto ed affrontare le prossime partite come se fossero una battaglia: fondamentale non scendere sul parquet con lo stesso atteggiamento visto contro Salerno, altrimenti i play-off saranno un’utopia. Quella di domani è la prima di due trasferte consecutive (domenica prossima si va ad Avellino), prima di tornare alla tensostruttura contro Bisceglie il 5 marzo.

Il calendario non è particolarmente favorevole, ma se si vuole tentare l’accesso tra le prime dodici non va guardato più di tanto e pensare partita per partita. Mancano undici giornate alla fine del campionato: il tempo per rimediare c’è. All’andata, la White Wise sfiorò la vittoria: finì 85-86 con le solite, tante recriminazioni da parte monopolitana. Domani sera, sabato, si gioca al PalaLuiss di Roma con palla a due alle 18.