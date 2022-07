I 40 anni di Antonio Cassano: da Bari Vecchia ai palcoscenici mondiali tra talento e colpi di 'testa'

'Fantantonio', 'El Pibe de Bari Vecchia', Peter Pan. Sono solo alcuni dei soprannomi affibbiati ad Antonio Cassano, uno dei talenti più fulgidi prodotti dal calcio italiano, che oggi compie 40 anni.

Nato il giorno dopo il trionfo dell'Italia a Spagna '82, Cassano aveva il pallone nel suo destino. Cresciuto tra i vicoli di Bari Vecchia, schivando le insidie di un'infanzia difficile, si può dire che a salvarlo sia stato quel gol da antologia, realizzato in una fredda serata del 1999 al San Nicola con la maglia del Bari. Una rete che gli ha letteralmente cambiato la vita. Dopo quella prodezza contro l'Inter, vista e rivista da ogni amante del calcio, per il talento del Borgo Antico è iniziata l'ascesa nel grande calcio. Dal Bari dei Matarrese, che lottava per la salvezza, passò alla Roma per una cifra che all'epoca era da capogiro (60 miliardi di lire).

Dalle chianche della Città Vecchia alla Champions

In giallorosso gli si sono spalancate le porte dei palcoscenici importanti come la Champions League e ha coronato il sogno di giocare col suo idolo Francesco Totti, con cui ha formato una coppia formidabile. Tuttavia, proprio durante l'esperienza nella Capitale emerse con prepotenza il suo carattere fumantino a causa del quale, dopo un inizio promettente, finì ai margini e fu ceduto.

Nonostante le sue intemperanze (per cui fu coniato un termine specifico, le 'cassanate') sul campo e fuori, Cassano è riuscito persino a giocare per il Real Madrid, una squadra infarcita di stelle, guidata all'epoca dal mentore Fabio Capello. Anche lì però, le cose non sono andate per il verso giusto, indovinate un po', sempre per il suo carattere e i suoi eccessi.

Fatto ritorno in Italia, Fantantonio ha vissuto una fase di rilancio della sua carriera con la Sampdoria, ha vinto uno Scudetto col Milan e ha giocato anche con l'Inter, squadra che tifava da bambino. Il Parma e di nuovo la Samp sono state le ultime tappe di una carriera, in cui ha vestito anche la maglia della Nazionale, partecipando a due europei e un mondiale.

La fine della carriera e il rifiuto al Bari

La sua carriera si è conclusa nel 2017 dopo un'avventura mai iniziata con l'Hellas Verona (firmò ma risolse il contratto prima dell'inizio del campionato). Ha rifiutato anche la possibilità di chiudere vestendo la maglia del Bari (che lo cercò ai tempi della presidenza di Gianluca Paparesta), per non allontanarsi dalla 'sua' Genova, città che lo ha adottato. Una scelta che molti suoi concittadini non gli hanno perdonato. "Se avesse avuto la testa..." è tra le frasi più ricorrenti quando si parla di lui, ma Antonio Cassano è così, prendere o lasciare.

Il presente da opinionista e la baby promessa

Oggi chi lo ama può continuare a seguirlo nelle vesti di opinionista della BoboTV, programma di calcio online, a cui partecipa con l'altro ex biancorosso Nicola Ventola e con gli amici Bobo Vieri e Lele Adani. Nell'ambito di quel format per certi versi rivoluzionario, è solito dispensare opinioni dissacranti (famosi i suoi attacchi al gioco di Allegri e a Cristiano Ronaldo) sui protagonisti del calcio odierno e i suoi video spesso diventano virali.

In tanti vorrebbero rivedere le sue prodezze sul campo, una cosa che ormai è poossibile soltanto attraverso i video su YouTube, eppure in qualche modo sembra esserci speranza anche per i suoi fan più accaniti. Ai più attenti, infatti, non saranno sfuggiti i video che circolano di Christopher, il più grande dei due figli avuti dalla moglie Carolina Marcialis (l'altro è Lionel, chiamato così in onore di Messi per cui Cassano nutre una vera e propria venerazione): classe 2011, gioca nell'academy della Virtus Entella e col pallone tra i piedi ricorda tremendamente il papà. Chissà che non possa ripercorrere i suoi passi e fare addirittura meglio di Fantantonio.