Ascoli-Bari 2-2: al Del Duca pari e rimpianti per i biancorossi

Il Bari torna da Ascoli con un solo punto e tanti rimpianti dopo aver pareggiato 2-2, sciupando un vantaggio di due reti. La partita della 21ª giornata di Serie B al Del Duca era stata sbloccata al 9' da un calcio di rigore trasformato di Sibilli, assegnato (con l'ausilio del VAR) per un contatto tra Falasco ed Edjouma.Lo stesso Edjouma aveva poi raddoppiato al 20', siglando la sua prima rete con i Galletti.

Dopo aver concluso il primo tempo con un doppio vantaggio, però, i biancorossi si sono inaspettatamente complicati la vita nella ripresa. I padroni di casa hanno approfittato dell'incapacità biancorossa di assestare il colpo del ko e grazi anche alle sostituzioni di Marino che non hanno pienamente convinto, sono rientrati in partita. A 20' dalla fine Ghersini ha fischiato il secondo rigore di giornata, questa volta a favore dei marchigiani, per un lieve contatto tra Pucino e D'Uffizi. Pedro Mendes, senza indugi, ha riaperto la sfida dal dischetto e pochi minuti più tardi ha firmato la sua doppietta regalando un punto prezioso ai suoi.

Grande rammarico per il Bari, che vincendo avrebbe agganciato il Brescia all'ottavo posto a quota 29, e invece si è dovuto accontentare di portarsi a 27 punti, rimanendo in decima posizione -2 dalla zona play-off.

Consapevole di aver fatto un passo indietro, perlomeno dal punto di vista del carattere, rispetto alla vittoria con la Ternana, la formazione biancorossa avrà una settimana per smaltire la delusione prima di tornare in campo sabato 27 gennaio alle 16:15 al San Nicola contro la Reggiana per il match della 22ª giornata.

Ascoli-Bari: la cronaca

La prima occasione dell'incontro la crea l'Ascoli al 3': cross di Falzerano nell'area biancorossa, Masini prolunga di testa per Pablo Rodriguez che va al tiro ma Brenno respinge. Al 5' contatto tra Falasco ed Edjouma in area di rigore, Ghersini inizialmente lascia giocare ma poi, dopo aver esaminato il contatto al monitor, fischia il calcio di rigore oper il Bari. Dal dischetto va Sibilli, che batte Viviano nonostante il portiere avesse intuito la traiettoria del tiro. Al 15' colpo di testa debole di Edjouma sul cross di Benali, para Viviano. Raddoppia del Bari al 20' con un'azione splendida: Kallon triangola con Nasti e offre per l'accorrente Edjouma che va a segno con un piattone imparabile. Prima gioia in biancorosso per il marocchino. L'Ascoli prova ad abbozzare una reazione con una conclusione deviata in corner. Rischiano i biancorossi con un errato disimpegno di Matino, Valzania prova ad approfittarne ma non inquadra la porta da buona posizione. Al 32' si rinnova il duello tra Rodriguez e Brenno con un tentativo acrobatico dello spagnolo sventato dal portiere del Bari. Sugli sviluppi del corner ci prova Botteghin ma Brenno è ancora attento. Kallon, azionato da Maita, si ritaglia lo spazio per il tiro dalla media distanza al 35' ma non inquadra la porta. Durante i 3' di recupero Masini prova la conclusione ma Brenno fa ancora una volta buona guardia. Un primo tempo nervoso (5 cartellini gialli) va in archivio con la squadra di Marino avanti per due reti a zero.

Castori dopo l'intervallo si ripresenta con Nestorovksi al posto di Valzania e Celia per Falasco. Al 52' doppio intervento clamoroso di Brenno, che prima nega il gol a Celia con una parata in tuffo, poi si oppone a Nestorovski con un gran riflesso di piede. Grande opportunità per Nasti in campo aperto al 55', Quaranta lo recupera ma il biancorosso riesce comunque a calciare chiamando alla respinta Viviano. Dopo un'ora di gioco nel Bari arriva il momento di Puscas, dentro per Nasti. Fuori anche Kallon, sostituito da Pucino. Nell'Ascoli D’Uffizi prende il posto di Rodriguez. Al 69' lieve sbracciata di Pucino su D’Uffizi in area di rigore, contatto falloso per Ghersini che indica subito il dischetto tra le proteste dei biancorossi. Dagli 11 metri va Pedro Mendes che batte Brenno con un rasoterra all'angolino e riapre la partita. Luli? prende il posto di Edjouma al 76', mentre nell'Ascoli entra Giovane per Di Tacchio. L'Ascoli pareggia al 79': D'Uffizi semina Maita e mette il pallone in area di rigore, Vicari prova ad allontanare ma favorisce involontariamente Pedro Mendes che ribatte a rete da distanza ravvicinata realizzando la personale doppietta. Marino prova a rimediare: all'84' dentro Ménez per Dorval e Zuzek per l'acciaccato Vicari. Al 90' tra i bianconeri dentro Adjapong per Falzerano. Durante il recupero proteste del Bari per un tocco con il braccio di Pedro Mendes in area di rigore, Ghersini lascia giocare.

Ascoli-Bari 2-2: il tabellino

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Väisänen, Botteghin, Quaranta, Falzerano (90' Adjapong), Valzania (46' Nestorovksi), Di Tacchio (78' Giovane), Masini, Falasco (46' Celia);, P. Mendes, P. Rodriguez (61' D’Uffizi). A disp.: Bolletta, Vásquez, Streng, Milanese, Manzari, Miaga, Rossi. All. Castori

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval (84' Ménez), Matino, Vicari (84' Zuzek), Ricci; Maita, Benali, Edjouma (76' Luli?); Kallon (60' Pucino), Nasti (60' Puscas), Sibilli. A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Astrologo, Acampora, Morachioli. All. Marino

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Passeri - Fontemurato

IV: Gigliotti

VAR: Miele

AVAR: Gariglio

Marcatori: 9' rig. Sibilli (B), 20' Edjouma (B), 71' rig., 79' P. Mendes (A)

Note - ammoniti 15' Nasti (B), 30' Falasco (A), 34' Di Tacchio (A), 38' Edjouma (B) 39' Kallon (B), 64' Benali (B), 70' Dorval (B), 70' Botteghin (A), 90'+2 Masini (A). Recupero: 3', 6'