Atletico Acquaviva, previsti altri due raduni selettivi per prima squadra e Juniores: i dettagli

L'Atletico Acquaviva ha fissato altri due raduni selettivi per la prima squadra e per la formazione Juniores Under 19 regionale. Gli incontri si svolgeranno allo stadio Giammaria martedì 27 e giovedì 29 giugno, alle ore 17:00; la partecipazione è aperta ai calciatori nati dal 2004 al 2006, i candidati dovranno presentare all'indirizzo mail asdatleticoacquaviva@gmail.com il proprio nome, cognome, data di nascita, contatto telefonico e ruolo, oltre all'eventuale nulla osta della società di appartenenza e al certificato medico di idoneità sportiva.