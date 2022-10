Bari-Brescia 6-2: biancorossi irresistibili, lombardi travolti al San Nicola

Vittoria travolgente per il Bari, che ha sconfitto 6-2 il Brescia nel match della 7ª giornata di Serie B. Rientro dalla sosta trionfale per i biancorossi, già in vantaggio dopo 8' di gioco con la rete realizzata da Folorunsho, al terzo centro in campionato. Poco prima della mezz'ora il raddoppio di Bellomo, poi il gol di Cheddira che ha consentito ai Galletti di andare al riposo sul 3-0.

In apertura di secondo tempo ancora una rete del nazionale marocchino è valsa il momentaneo poker, poi alla festa del gol si si sono aggiunti anche Antenucci e il debuttante Scheidler. Nel finale, dopo aver comprensibilmente tolto il piede dall'acceleratore, la reazione d'orgoglio delle Rondinelle, a segno con Olzer e Moreo, per il 6-2 finale.

Grazie a questa vittoria, la terza di fila, il Bari raggiunge a quota 15 la capolista Reggina, sconfitta sul campo del Modena, e proprio il Brescia. Tra una settimana i biancorossi faranno visita al Venezia, momentaneamente dodicesimo dopoo la bella vittoria esterna sul campo del Cagliari (1-4).

Bari-Brescia: la cronaca

Mignani sceglie Dorval per sostituire lo squalificato Pucino, dietro le punte spazio a Bellomo preferito a Botta. Dopo un avvio tutto sommato equilibrato, il punteggio si sblocca all'8' a favore dei biancorossi sugli sviluppi di una palla inattiva: punizione di Bellomo scodellata in area dalla trequarti destra, Folorunsho, dimenticato dalla difesa bresciana, colpisce indisturbato di testa battendo Lezzerini. Ricevuto l'ok sulla regolarità della posizione del centrocampista, Feliciani convalida l'1-0 per il Bari. Poco prima del quarto d'ora di gioco, il Brescia prova a farsi vivo in avanti con una conclusione di Bisoli che non inquadra lo specchio della porta. Al 19' percussione di Di Cesare che palla al piede arriva al limite dell'area e poi scarica per Cheddira che prova il destro da fuori senza però inquadrare lo specchio della porta. Poco prima della mezz'ora, precisamente al 27', i biancorossi raddoppiano: Antenucci apre a destra per Dorval, cross di prima intenzione dell'algerino e spizzata di testa di Cheddira sulla quale da due passi si avventa Bellomo, appostato sul secondo palo. Buona la posizione del trequrtista, 2-0 per gli uomini di Mignani. La reazione delle Rondinelle, al 32' è affidata a un destro di Ayé dal limite dell'area, fuori alla destra di Caprile. Al 35' brivido per i Galletti: il Brescia dimezza lo svantaggio con un gol di Ayé, ma a seguito del controllo del VAR, il direttore di gara annulla per posizione di offside di Benali. Campanello d'allarme per gli uomini di Mignani, troppo schiacciati difensivamente. La paura, però, dura appena qualche minuto perché il Bari realizza anche la terza rete con Cheddira, bravo ad anticipare Papetti di testa sul cross dalla destra ancora di Dorval. Perfetta torsione dell'italo-marocchino, non irresistibile Lezzerini. Il primo tempo va in archivio sul 3-0 a favore dei biancorossi.

Due cambi per Clotet durante l'intervallo: Bianchi e Ndoj prendono il posto di Ayé e Bisoli. Il Bari pur avanti di tre reti, non sembra pago, e nei primi minuti della ripresa si proietta in avanti, con le iniziative di Folorunsho e Antenucci, entrambi autori di conclusioni fuori bersaglio. Trascorsi dieci minuti dal rientro in campo, i Galletti calano il poker, ancora con Cheddira: freddissimo il numero 11, lesto a battere Lezzerini con uno scavetto dopo essere stato lanciato a rete da Dorval, decisiva la deviazione di testa di Adorni a mettere fuori causa il compagno di squadra Papetti e a spianare la strada al nazionale marocchino, autore di una doppietta. Scoccata l'ora di gioco, doppio cambio per Mignani: meritato riposo per Cheddira, salutato dall'ovazione del San Nicola al cui posto subentra Schiedler, all'esordio in maglia biancorossa, mentre D'Errico prende il posto di Bellomo. Al minuto 69, ancora un acuto dei padroni di casa: calcio di punizione dal limite dell'area della cui battuta s'incarica Antenucci, il tiro leggermente deviato non dà scampo a Lezzerini, battuto per la quinta volta. Subito dopo il gol del 5-0, il 7 biancorosso lascia il posto a Salcedo per gli ultimi 20' di gioco. Doppio cambio anche nel Brescia con van de Loi e Olzer al posto di Labojko e Benali, l'inerzia del match però, è ancora a favore del Bari, pericolosissimo al 73' con un gran tiro di D'Errico sul quale questa volta Lezzerini è reattivo. Dilaga la squadra di Mignani, che ormai gioca sul velluto: splendido lancio di Maiello per Salcedo che arriva sul fondo e appoggia per Scheidler che da due passi non sbaglia, bagnando il suo debutto col gol. All'86' gol della bandiera per il Brescia con Olzer. Le Rondinelle, infine, accorciano ulteriormente le distanze durante il primo dei 2 di recupero con Moreo, la vittoria però è biancorossa.

Bari-Brescia 6-2: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare (79' Zuzek), Vicari, Ricci, Maita (79' Mallamo), Maiello, Folorunsho, Bellomo (60' D'Errico), Cheddira (60' Scheidler), Antenucci (70' Salcedo). A disp.: Frattali, Botta, Salcedo, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Ceter, Bosisio, Cangiano, Mallamo. All. Mignani

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli (46' Ndoj), Labojko (71' van De Loi), Bertagnoli; Moreo, Benali (71' Olzer); Ayé (46' Bianchi). All. Clotet A disp.: Andrenacci, Huard, Galazzi, Ndoj, Garofalo. All. Clotet

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Scarpa - Cortese

IV: Cavaliere

VAR: Piccinini

AVAR: Fiore

Marcatori: 8' Folorunsho (BA), 27' Bellomo (BA), 43', 55' Cheddira (BA), 69' Antenucci (BA), 75' Scheidler (BA), 86' Olzer (BS)

Note - ammoniti Mangraviti (BS), Folorunsho (BA), Bertagnoli (BS), Benali (BS), D’Errico (BA), Ndoj (BS). Recupero: 3' pt, ' st. Spettatori: 23.936 (16.285 paganti, 7.651 abbonati, 250 ospiti)