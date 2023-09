Bari-Catanzaro: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Dopo tre pareggi consecutivi nelle prime cinque giornate di campionato il Bari cerca la prima vittoria casalinga della stagione. Al San Nicola l'avversario di turno è il Catanzaro dell'ex Vincenzo Vivarini, compagine neopromossa che ha iniziato bene il torneo cadetto.

Anche se proviene da una pesante sconfitta interna (0-5 contro il Parma), i calabresi sono a quota 10 punti e sono un avversario da prendere assolutamente con le molle, che per certi versi ricorda molto il Bari neopromosso dello scorso anno poiché ha mantenuto buona parte della rosa che aveva in Serie C compreso il tecnico che a Bari viene ricordato per una striscia di 27 risultati utili, interrotta soltanto nella finale play-off di Serie C persa contro la Reggiana della stagione 2019-2020.

Attualmente i giallorossi nutrono tre lunghezze di vantaggio sui Galletti che invece sono a quota 7, dopo che a Pisa sono riusciti a preservare la propria imbattibilità in campionato grazie al pareggio trovato nel finale del giovanissimo Akpa-Chuwku. Un'eventuale vittoria darebbe slancio agli uomini di Mignani, permettendogli di accorciare su Parma e Venezia, squadre che occupano momentaneamente il vertice della classifica.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai calabresi, Michele Mignani ritrova tra i convocati Davide Diaw. L'attaccante arrivato in estate dal Monza, infortunatosi pochi minuti dopo la sua prima apparizione è tornato a disposizione, ma salvo sorprese non partirà nell'undici iniziale. L'attacco dovrebbe essere composto da Sibilli e uno tra Morachioli e Aramu alle spalle di Nasti. A centrocampo con Maiello Acampora viaggia verso la conferma mentre Koutsoupias potrebbe prendere il posto di Maita. Al centro della difesa con Vicari ci sarà il ritorno di capitan Di Cesare che riprenderà il posto occupato da Zuzek a Pisa. A destra inamovibile Dorval, mentre sul versante opposto Frabotta sembra in vantaggio su Ricci.

Come arriva il Catanzaro

Vincenzo Vivarini al San Nicola non avrà a disposizione Situm (out due mesi), Krajnc e lo squalificato Oliveri. Il tecnico dei giallorossi dovrebbe schierare i suoi con il 4-4-2. Tra i pali ci sarà Fulignati, la difesa sarà composta da Katseris, Scognamillo, Brighenti e Veroli. A centrocampo Vandeputte e Sounas agiranno sulle corsie esterne mentre in mezzo dovrebbero trovare spazio Ghion e Pontisso. Iemmello e Biasci, invece, costituiranno il tandem d'attacco.

Bari-Catanzaro: probabili formazioni

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Sibilli, Aramu; Nasti. All. Mignani

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Vandeputte, Ghion, Pontisso, Sounas; Iemmello, Biasci. All. Vivarini

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Vivenzi - Scatragli

IV: Vingo

VAR: Paterna

AVAR: Longo S.

Bari-Catanzaro: i precedenti

In totale tra Bari e Catanzaro esistono 43 precedenti ufficiali. Il testa a testa è tutto sommato equilibrato, ad ogni modo, i pugliesi sono in vantaggio con 15 vittorie contro le 11 dei calabresi, mentre 17 incontri sono finiti in parità.

Gli ultimi precedenti risalgono alla stagione 2021-2022 in Serie C. Al San Nicola il match del girone d'andata finì 2-1 per i biancorossi (gol di Antenucci, Cianci e Simeri). Nel girone di ritorno al Ceravolo il Bari ottenne un'altra vittoria 1-2 (reti di Fazio, Antenucci e D'Errico) che fu importantissima in chiave promozione.

Bari-Catanzaro: dove vederla in tv e diretta streaming

La gara della 6ª giornata di Serie B Bari-Catanzaro, in programma allo stadio San Nicola alle 16:15 di domenica 24 settembre, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.