Bari-Como 1-1, le pagelle: prima gioia per Diaw, Maiello in affanno

Occasione persa per il Bari, fermato sull'1-1 in casa dal Como. Un risultato che potrebbe essere anche letto come positivo, se si considera che i biancorossi provenivano dalla sconfitta di Parma e i lariani erano provenienti da una striscia di quattro successi consecutivi, ma che lascia inevitabilmente l'amaro in bocca specialmente in virtù dell'uomo in più avuto da cinque minuti dopo l'inizio della ripresa per il doppio giallo a Kone. Una superiorità numerica non sfruttata, o meglio sfruttata solo a metà, dato che il Bari è andato avanti con la prima gioia di Diaw, ma è stato immediatamente riacciuffato da Bellemo.

Bari-Como, le pagelle dei biancorossi

Brenno 5,5: Risponde bene soprattutto quando viene sollecitato con conclusioni centrali, in occasione del pari di Bellemo però sembra ancora una volta incerto.

Dorval 6: Grazie al suo dinamismo sulla corsia destra riesce a mandare fuori giri Kone facendogli beccare un giallo per tempo. Meno incisivo del solito in fase di rifinitura.

Di Cesare 5,5: Partecipa al malinteso con Nasti in occasione dell'1-1 di Bellemo. Nel finale rimedia un giallo evitabile.

Vicari 6: Ha il merito di spizzare il pallone poi deviato in rete da Diaw. Difensivamente non commette sbavature.

Frabotta 5,5: Stavolta non commette particolari sbavature difensivamente parlando ma si mostra a dire poco timido in fase di accompagnamento dell'azione.

Koutsoupias 6: Non sposta gli equilibri come in altre occasioni ma fa il suo. Diaw 6,5: Avrebbe meritato di festeggiare il primo centro in maglia biancorossa con una vittoria, invece, il suo urlo resta strozzato ma l'aver timbrato appena entrato gli darà sicuramente fiducia.

Maiello 5,5: In questo frangente non sembra lucidissimo neanche il regista di Acerra. Sembrerebbe abbia bisogno di tirare il fiato. Dal 73' Maita: sv. Dall'80' Bellomo: sv

Acampora 5,5: Mignani lo ripropone titolare, lui ci mette grande volontà, lavorando tanto con e senza il pallone ma non sempre con precisione.

Sibilli 5,5: Si fa apprezzare per il suo movimento, tante volte però fa un tocco in più rallentando l'azione. Sciupa un clamoroso contropiede in superiorità numerica sbagliando l'ultimo passaggio. Dal 74' Achik 6: Prova a dare vivacità mettendo tanti palloni in mezzo dalla fascia sinistra.

Aramu 5,5: In momenti di difficoltà come quello che sta vivendo il Bari ci si dovrebbe poter aggrappare ai più esperti e carismatici, lui è indubbiamente uno di questi ma la condizione migliore è ancora da trovare. Dall'80' Benali: sv

Nasti 6: Illude con un gol da vero attaccante annullato per un contatto veniale con Odenthal. Ci riprova in più di un'occasione ma trova Semper a dirgli di no.

Bari-Como 1-1: pagelle e tabellino

Bari (4-3-2-1): Brenno 5,5; Dorval 6, Di Cesare 5,5, Vicari 6, Frabotta 5,5; Koutsupias 6 (58' Diaw 6,5), Maiello 5,5 (73' Maita sv, 80' Bellomo sv), Acampora 5,5; Aramu 5,5 (80' Benali sv), Sibilli 5,5 (74' Achik 6); Nasti 6. A disp.: Farroni, Maita, Matino, Zuzek, Edjouma, Pucino, Akpa-chukwu, Ricci. All. Mignani 5,5

COMO (3-4-3): Semper 6,5; Curto 6, Barba 6, Odenthal 6; Cassandro 6 (65' Vignali 6), Abildgaard 6,5, Kone 5, Ioannou 6,5 (79' Verdi sv), Da Cunha 6 (54' Bellemo 7), Cutrone 5,5 (79' Baselli sv), Chajia 6 (65' Gabrielloni 6). A disp.: Vigorito, Sala, Solini, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia. All. Longo.

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Di Iorio - Arace

IV: Baratta

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 64' Diaw (B) 66' Bellemo (C)

Note - ammoniti 23' Nasti (B), 32' Kone (C), 45'+2 Cassandro (C), 68' Maiello (B). Espulso Kone (C) al 50' per doppia ammonizione. Recupero: 3', 6'

Spettatori: 16.377 (8.809 abbonati; 88 tifosi ospiti)