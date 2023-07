Bari, Ménez ha svolto le visite mediche. Polito raggiunge De Laurentiis a Roccaraso

Jérémy Ménez, il nuovo acquisto del Bari, è atterrato all'Aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese verso le 17:30 e poi è stato condotto a presso il centro Therapia di Bitonto per sostenere le visite mediche.

Domani il francese sarà a Roccaraso dove farà la conoscenza di mister Michele Mignani e dei suoi nuovi compagni di squadra, aggregandosi al resto del gruppo, che alle 17:30 affronterà la prima amichevole stagionale contro il Roccavivara. Intanto nel ritiro biancorosso dov'era arrivato ieri il presidente Luigi De Laurentiis è arrivato anche il direttore sportivo Ciro Polito. Facile intuire che il mercato, sia in entrata, sia in uscita, stia per entrare nel vivo.

Potrebbero presto arrivare novità per quanto riguarda le uscite di Elia Caprile e Walid Cheddira. Il portiere come ormai noto è in procinto di passare al Napoli per poi essere girato in prestito all'Empoli, e lo stesso percorso potrebbe farlo anche il marocchino, che però interessa anche a un altro paio di squadre. La vendita di entrambi i calciatori (sebbene il 50% del ricavato delle vendite andrà a Leeds e Parma) secondo quanto dichiarato in conferenza stampa andrà a integrare il budget messo a disposizione dalla società per questa stagione. Parte di quei soldi potrebbero essere reinvestiti per dare l'assalto a Mattia Valoti e Davide Diaw, entrambi in forza al Monza. Intanto si accasa un altro ex: Antonio Mazzotta, svincolato, ha trovato l'accordo col Catania, mentre il destino di Rubén Botta sembra in Sud America (si parla di un suo approdo agli uruguagi del Nacional).

La squadra in giornata è scesa in campo per il quinto giorno di lavoro in Abruzzo. Mignani e il suo staff hanno fatto svolgere lavoro atletico, circuiti tecnici e una partitella a ranghi misti chiusa in parità (reti di Cheddira per i casaccati e pareggio firmato Scheidler per i rossi), decisa in favore dei rossi ai rigori. In ritiro è arrivato anche il difensore Daniele Celiento, di ritorno dal prestito al Cesena.

Per domani prevista una seduta di allenamento mattutino (ore 10:00), mentre nel pomeriggio, come detto in precedenza, il Comunale ospiterà il primo test pre campionato contro la formazione molisana militante in Prima Categoria (diretta su TeleBari e sulla pagina Facebook della SSC Bari).