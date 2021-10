Bari-Foggia, il Derby d'Apulia in chiaro in tv: dove vedere la partita

Serie C Girone C

Buone notizie per i tifosi del Bari che non possiedono un abbonamento a servizi di streaming o alla pay-tv: l'attesissimo derby Bari-Foggia, in programma mercoledì 20 ottobre alle 20:30 al San Nicola, verrà infatti trasmesso in chiaro in televisione.

La partita tra l'attuale capolista allenata da Michele Mignani e i rossoneri dell'intramontabile Zdenek Zeman, sarà visibile gratuitamente su RaiSport, canale 57 del digitale terrestre (e contestualmente in streaming sul sito raisport.rai.it).