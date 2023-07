Bari, cinque reti alla Folgore Delfino Curi Pescara in amichevole

Ancora una vittoria per il Bari nel ritiro di Roccaraso. La squadra guidata da Michele Mignani è scesa in campo al Comunale di Roccaraso contro la Folgore Delfino Curi Pescara, squadra che milita nel torneo di Eccellenza abruzzese, imponendosi col risultato di 5-0.

Il punteggio del secondo test amichevole, dopo una prima mezzora di gara in cui le gambe sono sembrate un po' imballate per via dei carichi di lavoro e del caldo, è stato sbloccato da Nicola Bellomo poco prima della mezz'ora con un bel destro a giro sotto l'incrocio imparabile per il portiere degli abruzzesi. Di Gregorio Morachioli il raddoppio biancorosso al 35' con una conclusione di giustezza dopo il bello spunto di Ricci.

La terza rete dell'incontro è stata messa a segno a metà della ripresa da Cheddira, subentrato a inizio del secondo tempo, su assist di Scheidler. Gloria anche per il 2005 Lops, autore del 4-0, ancora su assist del francese. L'ultimo sigillo è stato proprio di Scheidler con una volée di destro.

Non hanno preso parte al test amichevole Ménez, Zuzek e Ahmetaj, che hanno svolto lavoro personalizzato. Lunedì la squadra godrà di un giorno di riposo, riprendendo gli allenamenti martedì con una doppia seduta.

Bari-Folgore Delfino Curi Pescara 5-0: il tabellino

BARI (4-3-3): Frattali (46' Polverino); Dorval (46' Pucino), Di Cesare (46' Matino), Vicari (55' Celiento), Ricci (55' Perrotta); Faggi (68' Lops), Maiello (46' Benali), Maita (55' D'Errico); Bellomo (62' Scheidler), Nasti (46' Cheddira), Morachioli (74' Akpa-Chukwu). A disp.: Pellegrini, Rossetti. All. Mignani

DELFINO PESCARA: Calore; Sabatini, Paolilli, Cancelli, Bocchio, Gobbo, Rossi, Greco, Martella, Olivi, Salvatore. A disp.: Costanzo, Candeloro, Manuzzi, Antonucci, Lupo, Giuliodori, Corsini, Panzera, Crimaldi, Shity, Scotti, Dell'Elce, Palmisano, Di Giovacchino, Oddi. All. Bonati

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Di Gioia - Votta

Marcatori: 28' Bellomo, 35' Morachioli