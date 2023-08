Bari, Marras ceduto a titolo definitivo al Cosenza

Scorrono i titoli di coda sull'avventura di Manuel Marras a Bari. Il fantasista ligure, fuori dal progetto tecnico dei Galletti, è stato ceduto a titolo definitivo al Cosenza dove aveva già trascorso in prestito la passata stagione.

Arrivato a Bari nell'estate del 2020 con la squadra ancora in Serie C, ha di fatto giocato una sola stagione e mezzo in biancorosso prima di essere ceduto (non senza polemiche) in prestito al Crotone a gennaio 2022, retrocedendo al termine di quella metà campionato di B con i pitagorici.