Bari, ufficiale il rinnovo di Mignani e del suo staff. Il ritiro si chiude con un'amichevole in famiglia

In attesa di notizie sul fronte degli arrivi, il Bari ha reso noto il rinnovo di mister Michele Mignani fino a giugno 2025. Assieme al tecnico ligure sono stati confermati in blocco i componenti dello staff tecnico e sanitario.

Lo staff tecnico biancorosso sarà composto da Simone Vergassola (allenatore in seconda), Giorgio D’Urbano (preparatore atletico), Davide Campofranco (collaboratore tecnico), Roberto Maurantonio (allenatore dei portieri), Francesco Saverio Cosentino (preparatore atletico) ed Emanuele Insalata (match analyst). Lo staff sanitario, invece, conterà su Emanuele Caputo (Resp. Sanitario), Battista Giovanni Ippolito (medico sociale), Vito Ungaro (medico sociale), Luca Cosentino (Resp. fisioterapisti), Alessandro Schena (fisioterapista) e Francesco Sorgente (fisioterapista), Francesco Loiacono (osteopata) e Pasquale Rizzi (podologo).

L'annuncio del rinnovo, che era stato confermato già a metà luglio da Luigi De Laurentis, arriva a un giorno dalla fine del ritiro di Roccaraso, che si concluderà domani. Non ci sarà nessuna amichevole per rimpiazzare il test saltato con la Juve Stabia dopo la mancata autorizzazione per motivi di ordine pubblico: domattina alle 11 i biancorossi scenderanno in campo per una sgroppata in famiglia sul terreno del Comunale di Roccaraso e nel pomeriggio faranno ritorno a Bari. La ripresa è fissata per lunedì pomeriggio nel capoluogo pugliese.