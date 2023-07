SSC Bari, primo allenamento in città per i Galletti. Abbonamenti, prolungata la scadenza per il rinnovo

Primo allenamento in città della stagione 2023-2024 per il Bari. Lasciatasi alle spalle le due settimane di ritiro a Roccaraso la compagine di Michele Mignani si è ritrovata all'Antistadio per iniziare a preparare il primo impegno ufficiale della stagione, l'esordio in Coppa Italia del 12 agosto al San Nicola contro il Parma (calcio d'inizio alle 18).

Ad accogliere e ad acclamare i biancorossi (in particolare il nuovo arrivato Ménez, oltre ai beniamini Di Cesare e Cheddira) un centinaio di tifosi desiderosi di mettersi al più presto alle spalle la delusione dell'11 giugno scorso dopo la finale play-off persa contro il Cagliari.

Rinnovo abbonamenti Bari 2023-2024, scadenza prorogata

Intanto il Bari ha accolto la richiesta di numerosi tifosi di prorogare la scadenza per il rinnovo dell'abbonamento fino alle 23.59 di domenica 6 agosto, grazie a cui vecchi abbonati di usufruire dello sconto di circa il 20% sui nuovi abbonamenti per la s.s. 2023/24 (mentre come da programma, alle 23:59 di oggi, lunedì 31 luglio, si esaurirà la possibilità di esercitare la prelazione sul posto).