Bari-Südtirol, le pagelle: in tanti fuori giri, D'Errico e Antenucci non si arrendono

Il Bari si è dovuto arrendere al Südtirol nella prima partita della Supercoppa di Serie C. Pur infarciti di seconde linee, gli altoatesini hanno dimostrato di essere una squadra solida, fisica e molto aggressiva, e nonostante avessero terminato la prima frazione in svantaggio, nella ripresa sono riusciti a rimontare i pugliesi.

Un peccato per il Bari, che nel primo tempo era parso sul pezzo ma che nel secondo periodo di gara si è sciolto come neve al sole al copsetto degli altoatesini, aggressivi e spietati nell'attaccare e ottenere una meritata vittoria.

I migliori Today

D'Errico 6,5: Impreziosisce la sua stagione con un'altra gemma delle sue, doppio dribbling e destro implacabile, peccato che sia un gol inutile ai fini del risultato.

Ricci 6,5: Tra i più pimpanti dei galletti. Sulla sua fascia di competenza, specialmente nel primo tempo, sfonda più volte cercando di fornire palloni invitanti per i compagni che però nessuno sfrutta a dovere.

Mallamo 6,5: Anche se la stagione è agli sgoccioli, il centrocampista tuttofare ha ancora benzina. Lega la mediana e l'attacco interpretando il ruolo di trequartista con meno fantasia ma tanto dinamismo che dà fastidio alla difesa del Südtirol.

Antenucci 6,5: In poco più di una decina di minuti è riuscito a far vedere più di tutti gli altri attaccanti messi insieme. Un vero peccato sia entrato soltanto nel finale di una gara che con lui in campo forse sarebbe potuta finire diversamente.

I peggiori Today

Belli 5: Poco presente in fase di accompagnamento dell'azione, viene colpevolmente anticipato da Casiraghi in occasione del gol dell'1-2.

Maita 5,5: Torna titolare in mediana ma non si accende mai, anzi spreca una clamorosa occasione per pareggiare.

Simeri 5,5: Gli viene concessa un'altra occasione per mettersi in mostra ma anche in questo caso, oltre ad offrire la sua proverbiale generosità, non si mostra incisivo sotto porta.

Cheddira 5,5: Pare aver smarrito la fame che lo ha contraddistinto nel corso della stagione. Anche lui, mai pericoloso sotto porta.

Paponi 5: Inserito all'inizio della ripresa, non si vede praticamente mai.

Bari-Südtirol 1-2: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Polverino 5,5; Belli 5, Di Cesare 6, Gigliotti 6, Ricci 6,5; Maita 5,5 (81' Galano sv), Maiello 5,5, D’Errico 6,5 (75' Misuraca sv); Mallamo 6,5 (75' Citro sv); Simeri 5,5 (60' Paponi 5), Cheddira 5,5 (81' Antenucci 6,5). A disp.: Frattali, Plitko, Celiento, Bianco, Mazzotta, Terranova, Scavone. All. Mignani 5,5.

SÜDTIROL (4-3-2-1): Meli 6,5; De Col 7 (82' Malomo sv), Zaro 6,5, Vinetot 6,5, Fabbri 6; Moscati 6,5, Eklu 5,5 (40' Broh 6,5), H’Maidat 6 (66' Gatto 6); Galuppini 6 (67' Casiraghi 7), Rover 6,5, Fischnaller 6 (46' Odogwu 6,5). A disp.: Poluzzi, Curto, Heinz, Harrasser, Beccaro, Mayr. All. Javorcic 7.

Arbitro: Scarpa di Collegno

Assistenti: Licari - Festa

IV: Calzavara

Marcatori: 33' D'Errico (B), 51' De Col (S), 72' Casiraghi (S)

Note - ammoniti D'Errico (B). Recupero: 1' pt, 3' st. Spettatori paganti: 5.043 (1 tifoso ospite)