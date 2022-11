Benevento-Bari 1-1: Cheddira risponde a Improta, pari al Vigorito

Pari in rimonta per il Bari sul campo del Benevento: al Vigorito è finita 1-1 con le reti di Improta e Cheddira, a segno con un gol per tempo nel match della 12ª giornata di Serie B.

A passare in vantaggio nelle battute finali di un primo tempo combattuto è stata la squadra di Fabio Cannavaro, grazie a un tiro dal limite dell'ex biancorosso (a Bari nella stagione 2017-2018 con 8 reti). Pur continuando a soffrire, nella ripresa i Galletti hanno guadagnato metri e a un quarto d'ora dal termine hanno beneficiato di un calcio di rigore concesso per un tocco di braccio in area di Letizia su un cross di Dorval.

Dagli 11 metri Cheddira ha ristabilito la parità. Il Bari ha poi avuto l'opportunità di assaltare con un uomo in più per il doppio giallo a Pastina, ma nonostante l'inferiorità numerica i campani si sono difesi bene e il match è terminato con un punto a testa. Continua ad essere in attivo il bilancio in trasferta per gli uomini di Mignani che tornano a far punti lontano dal San Nicola dopo il ko di Frosinone.

La classifica si muove con un altro pari dopo quello tra le mura amiche con la Ternana: i biancorossi salgono a quota 20 punti in classifica, occupando momentaneamente il quarto posto, in attesa che si completino le altre gare del turno. Il prossimo impegno per il Bari sarà la sfida in casa contro il Südtirol, in programma sabato 12 novembre alle 14:00.

Benevento-Bari: la cronaca

Mignani nonostante il rientro di Antenucci conferma Scheidler in coppia con Cheddira, in difesa al posto di Ricci c'è Dorval, preferito a Mazzotta. Nelle prime fasi dell'incontro, il Benevento prova a stazionare nella metà campo del Bari. Sono però i pugliesi, quest'oggi in maglia biancoblù, ad avere la prima opportunità del match, con un calcio piazzato nei pressi del vertice sinistro dell'area sannita. La soluzione di seconda scelta da Pucino, invita Folorunsho al tiro, la conclusione però viene respinta dalla barriera giallorossa. Al 13' giallo pesante per Folorunsho, in pressione con Maiello su Letizia: diffidato, il centrocampista salterà la prossima partita in casa contro il Südtirol. Sugli sviluppi del piazzato, tentativo di Masciangelo bloccato senza affanni da Caprile. Al 20' Folorunsho prova la sberla dai 25 metri, il pallone però si perde alto sopra la traversa. Cinque minuti più tardi opportunità da palla inattiva per il Benevento: Letizia pennella per la testa di Leverbe, Caprile blocca. Pericoloso il Bari al 27': Folorunsho serve Cheddira in profondità, l'attaccante va al tiro dopo il primo controllo ma non inquadra lo specchio. Proteste immotivate dei campani alla mezz'ora per un presunto fallo di mano di Pucino in area di rigore, il tocco del difensore del Bari, però, è nettamente di coscia, Camplone lascia giocare. Il Benevento passa al 37' con il gol dell'ex Improta, bravissimo a colpire con un destro di mezzo esterno dal limite, imprendibile per Caprile. Brutto il pallone perso da Pucino e Maita sulla pressione di Forte, autore del passaggio per la rete del vantaggio. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa vanno di nuovo al tiro dal limite con Forte, conclusione parata senza affanni dal portiere biancorosso, che poi subisce fallo da La Gumina. Provano a reagire i Galletti con una conclusione di Botta respinta da Paleari, sul bel suggerimento di Cheddira. Poi si accende una mischia al termine della quale vengono ammoniti Maita e Pastina. Giallo anche per Maiello che stende Schiattarella al limite dell'area. Forte s'incarica della punizione e il suo sinistro a giro si perde di poco largo alla destra di Caprile. Il primo tempo va in archivio sull'1-0 per i padroni di casa.

La ripresa inizia con gli stessi protagonisti del primo tempo. È la Strega ad avere la prima opportunità della ripresa: traversone da calcio piazzato di Masciangelo, La Gumina appostato a centro area colpisce di testa, Caprile si salva alzando il pallone in angolo. Il Bari soffre, Mignani prova a scuoterlo con un triplo cambio allo scoccare dell'ora di gioco: fuori Folorunsho, Botta e Scheidler, dentro Salcedo, Bellomo e Antenucci, mossa iper offensiva del tecnico biancorosso. Poco dopo Cannavaro manda in campo Koutsoupias per Karic. Vicino al raddoppio il Benevento con un destro di Letizia, fuori di un soffio. Al 68' mischia nell'area campana, con Paleari che alla fine riesce a liberare evitando l'intervento di Cheddira. Un minuto più tardi ci prova Salcedo con una conclusione da posizione defilata, il tiro però termina alto. Occasione per Pucino sugli sviluppi di un corner, la deviazione di testa del terzino però sfila sul fondo. Altra svolta del match al 73': Dorval crossa da sinistra, Letizia interviene col braccio. Camplone inizialmente lascia correre ma poi viene richiamato al monitor e dopo aver rivisto l'azione decreta il calcio di rigore. Dal dischetto va Cheddira che batte Paleari nonostante il portiere avesse intuito la traiettoria del tiro. Interrompe il digiuno il capocannoniere del torneo cadetto, che sale a quota 9. Secondo giallo per Pastina al 79': il Benevento resta in 10. All'84' tentativo di Schiattarella dal limite, Di Cesare devia in corner. Sugli sviluppi dal tiro dalla bandierina, Leverbe stacca di testa e trova la smanacciata in angolo di Caprile. Nel Bari all'87' Maita lascia il posto a Mallamo, mentre il Benevento sostituisce Letizia e La Gumina con Foulon e Farias. Non riesce a sfruttare l'uomo in più il Bari: dopo 5' di recupero, un punto a testa al Vigorito.

Benevento-Bari 1-1: il tabellino

BENEVENTO (3-4-1-2): Paleari; Leverbe, Pastina, Capellini; Letizia (88' Foulon), Schiattarella, Karic (63' Koutsoupias), Masciangelo; Improta; Forte, La Gumina (87' Farias). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Thiam, Glik, Agnello, Abdallah, Perlingieri, Veltri, Sanogo. All. F. Cannavaro

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Dorval; Maita (87' Mallamo), Maiello, Folorunsho (59' Salcedo); Botta (59' Bellomo); Scheidler (59' Antenucci), Cheddira. A disp.: Frattali, D'Errico, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Bellomo, Cangiano, Benedetti. All. Mignani

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Perrotti – D’ascanio

IV: Mastrodomenico

VAR: Dionisi

AVAR: Meraviglia

Marcatori: 37' Forte (BE), 77' rig. Cheddira (BA)

Note - ammoniti Folorunsho (BA), Forte (BE), Maita (BA), Pastina (BE), Maiello (BA), Di Cesare (BA), Capellini (BE), Letizia (BE). Espulso Pastina (BE) al 79' per doppia ammonizione. Recupero: 1' pt, 5' st.