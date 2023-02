Bitonto, le partite in calendario a febbraio: tre derby pugliesi da disputare

Due impegni tra le mura amiche, due da giocare in trasferta. Tre i derby pugliesi in calendario: per il Bitonto, attualmente in serie positiva da quattro partite, sarà un febbraio intenso.

Il mese inizierà con il derby contro il Barletta allo stadio Puttilli di sabato 4 febbraio, mentre domenica 12 i neroverdi ospiteranno il Bitonto; la Puteolana sarà l'avversario del match che avrà luogo allo stadio Domenico Conte il 19 febbraio. A chiudere il confronto tutto barese, in casa, contro il Molfetta.