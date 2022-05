Bitonto, serve lo scatto finale per conservare il podio

Sfumato l'obiettivo primo posto con l'Audace Cerignola che ha vinto il campionato proprio nello scontro diretto, per il Bitonto ora l'obiettivo è mantenere un posto nel podio in vista dei playoff. Al momento i neroverdi sono terzi a quota 59 punti, a +3 dal Fasano quarto e a -5 dal Francavilla sul Sinni secondo: bisognerà mettere in saccoccia risultati positivi per migliorare o almeno mantenere l'attuale piazzamento.

Mercoledì 4 maggio, allo stadio Città degli Ulivi, arriverà la Mariglianese mentre domenica 8 la formazione guidata da Alessandro Potenza giocherà sul campo della Virtus Matino. Una settimana dopo (domenica 15 maggio) ci sarà la seconda trasferta di fila, quella dello stadio Fittipaldi contro il Francavilla sul Sinni; a chiudere il match casalingo contro la Nocerina di domenica 22 maggio.