Bitritto Norba, Michele Gesuito è il nuovo allenatore

Il Bitritto Norba ha scelto l'allenatore per la stagione 2023/2024: sarà Michele Gesuito a guidare la squadra nel campionato di Promozione. Nella scorsa stagione Gesuito ha guidato il Don Uva, ottenendo la salvezza diretta con 27 punti a referto (6 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte). A lavorare a stretto contatto con il tecnico, nello staff, ci sarà Angelo Novielli come preparatore dei portieri (in passato all'Atletico Acquaviva), mentre nelle vesti di preparatore atletico c'è da segnalare il ritorno di Giuseppe Cozzi; Piero Natale invece è stato confermato come team manager.