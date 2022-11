Borgorosso Molfetta-San Severo, le info sulla prevendita dei biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Borgorosso Molfetta

Dopo le due sconfitte rimediate contro Corato e San Marco, il Borgorosso Molfetta ripartirà in campionato domenica 27 novembre contro il San Severo. Calcio d'inizio previsto alle ore 11:00 al "Paolo Poli" e noi come sempre vi chiediamo di esserci per ritrovare la vittoria!!

INFO BOTTEGHINO

Biglietto intero: € 5

5 Ridotto donne: €3

Settore ospiti: €8

Under 15: GRATIS

Fonte: comunicato ufficiale Borgorosso Molfetta