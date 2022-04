Borgorosso Molfetta, servono sei punti per l'aritmetica salvezza. Ma il traguardo può arrivare già domani

Vigilia di campionato per il Borgorosso Molfetta che, allo stadio Paolo Poli, affronterà l'Atletico Vieste in quello che è da considerare il match decisivo per ambire alla salvezza. In contemporanea, infatti, si disputerà il duello tra Barletta e Team Orta Nova, con quest'ultima che occupa il terzultimo posto valevole la zona playout a quota 24 punti. Il Borgorosso Molfetta ha 25 punti in classifica e matematicamente non è fuori dalla lotta per gli spareggi, a due giornate dal termine del campionato; anche il San Marco penultimo (20 punti in saccoccia), può ancora evitare i playout.

La squadra guidata da Angelo Carlucci già in questo weekend può strappare la permanenza in categoria, battendo l'Atletico Vieste e sperando allo stesso tempo che il Barletta faccia altrettanto con il Team Orta Nova. In caso contrario i biancorossi dovranno fare bottino pieno nelle restanti due partite.