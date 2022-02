Molfetta ko in extremis contro il Brindisi: decide Badje

Squadra in casa

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per il Molfetta, che soccombe al Brindisi nel match disputatosi allo stadio Fanuzzi. Da segnalare nel primo tempo il sussulto dei padroni di casa firmato da Triarico, che va alla conclusione (deviata) su cui il portiere Viola risponde presente; i biancorossi vanno avanti nel finale di frazione con Pozzebon, ma il guardalinee alza la bandierina. La formazione guidata da Nello Di Costanzo prova ad alzare i ritmi della contesa che cambia radicalmente al 60', quando l'espulsione per doppio giallo di De Gol lascia gli ospiti in dieci uomini: il Molfetta resiste ma al 90' Badje trova la rete che regala al Brindisi la vittoria. La truppa allenata da Renato Bartoli viene sorpassata da Nocerina e Casertana e resta ferma a quota 35 punti.