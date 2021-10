Campobasso-Bari 1-3, le pagelle: Terranova è un totem, Antenucci ritrova gol e fiducia

Serie C Girone C

L'entusiasmo in casa biancorossa è alto dopo la vittoria ottenuta in trasferta a Campobasso: con l'1-3 inflitto ai lupi, il Bari si conferma al primo posto del Girone C di Serie C e continua ad offrire uno spettacolo divertente, abbinato a una prestazione di squadra molto convincente.

Al Nuovo Romagnoli gli uomini di Mignani hanno colto il quarto successo di fila, prolungando ulteriormente la propria serie positiva. La rete di Terranova, sempre più tra i leader della squadra, ha subito fatto capire quale sarebbe stata l'inerzia della partita. Se c'è stato un unico torto da parte dei biancorossi, è stato quello di non chiudere subito la partita, nonostante varie occasioni importanti avute dopo il vantaggio, una circostanza che - grazie all'episodio del rigore - ha consentito ai padroni di casa di riaprire la partita. Ad ogni modo, nella ripresa, nonostante una partenza vigorosa dei molisani, la grande qualità dei galletti è emersa con prepotenza e un ritrovato Antenucci, insieme a Cheddira, hanno chiuso definitivamente i conti.

Terranova 7: Ricomincia come aveva finito con la Turris, cioè segnando. Questa volta, però, il suo gol apre la sfida dopo soli 4' di gioco. Dimostra ancora una volta grande presenza e autorità, e ovviamente contribuisce soprattutto a livello difensivo.

Maita 7,5: Confermato nel ruolo di regista nonostante il rientro di Bianco, il centrocampista messinese ha offerto una delle sue migliori prestazioni in maglia biancorossa toccando un'infinità di palloni, sempre con grande qualità. Suo l'assist per il gol del sorpasso di Mirco Antenucci nel secondo tempo.

Cheddira 7: Dopo aver sciupato clamorosamente un paio di nitide occassioni, al terzo tentativo s'inventa un gol di gran classe portando il suo bottino stagionale a quota tre reti in campionato. Dovesse crescere in concretezza e lucidità, il Bari si ritroverebbe tra le mani un attaccante potenzialmente devastante, in grado di attaccare la profondità con grande efficacia.

Antenucci 6,5: Le tre panchine di fila, la nascita della terza figlia, il gol finalmente ritrovato. Per il bomber molisano, non abituato a star fuori dalla formazione titolare, sono stati giorni ricchi di emozioni. Lasciatosi alle spalle un primo tempo in sordina, ha disputato una ripresa da protagonista segnando la rete del sorpasso e mettendosi al totale servizio dei compagni. Ora punta il derby con il Foggia.

Botta 6,5: Dai suoi piedi nasce l'assist per il gol di Terranova. Dà l'impressione di poter creare enormi pericoli per gli avversari ogni volta che la palla è in suo possesso ma troppo spesso si perde in qualche leziosismo di troppo lasciando sfumare preziose ripartenze.

D'Errico 6,5: Uno degli imprescindibili del Bari di Mignani. Si vede soprattutto nel primo tempo dispensando un gran numero di palloni invitanti per i compagni e con un paio di conclusioni che forse meritavano miglior sorte. Altra prova positiva dell'ex Monza, tra i leader tecnici della squadra.

Campobasso-Bari 1-3: il tabellino

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini 6; Fabriani 5,5, Menna 6, Dalmazzi 6,5, Pace 6 (72' Vanzan 5,5); Candellori 5,5, Bontà 6, Tenkorang 6 (71' Giunta 5,5); Vitali 6 (63' Parigi 5), Rossetti 6, Di Francesco 5,5 (63' Liguori 6). A disp.: Zamarion, Coco, Sbardella, Nacci, Emmausso, Martino, De Biase, Magri. All. Cudini 6

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Belli 6, Terranova 7, Gigliotti 6, Mazzotta 6; Mallamo 6, Maita 7,5 (88' Lollo sv), D'Errico 6,5 (70' Bianco 6); Botta 6,5 (78' Marras 6); Cheddira 7 (78' Paponi sv), Antenucci 6,5 (88' Di Cesare sv). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Simeri, Citro, Pucino, Ricci. All. Mignani 7.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Miniutti - Tinello

IV: Frascaro

Marcatori: 4' Terranova (B), 42' rig. Rossetti (C), 54' Antenucci (B), 77' Cheddira (B)

Note - ammoniti Frattali, Maita, Botta, Bianco (B), Bontà (C). Recupero: 1' pt, 4' st