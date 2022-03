La Pink Bari ritorna alla vittoria: battuto il Cittadella Women per 2-1

La Pink Bari riparte con una vittoria, dopo il ko interno contro il Cesena. Le ragazze allenata da Cristina Mitola si è infatti imposta per 2-1 sul Cittadella Women presso il campo sportivo Tombolo. Dopo il primo tempo terminato a reti bianche, la formazione biancorossa a inizio ripresa ha messo in atto un uno-due che ha indirizzato a loro favore la partita: protagonista Fulhendorf, autrice di una doppietta al 52' e al 54'; il Cittadella accorcia le distanze quasi subito grazie a Perruzzo al 57', ma alla fine le ospiti resistono e portano a casa una vittoria fondamentale. Ora la Pink Bari è salita a quota 28 punti, occupando il terzo posto in classifica.