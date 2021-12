Corato, vittoria pesante contro il Borgorosso Molfetta: i neroverdi si portano a -3 dal primo posto

Il Corato batte il Borgorosso Molfetta nel derby barese allo stadio Coppi e accorcia in classifica sul Barletta capolista, che ha colto la prima sconfitta nel girone A di Eccellenza contro il Città di Mola. Sono arrivati tre punti pesanti per i neroverdi, che fin dalle prime battute di gara si impongono grazie alla rete di Di Rito al 2'. Al 62' arriva il raddoppio di Rizzo e poco dopo, al 65', Bozzi (nono centro stagionale per lui) sigla il definitivo 3-0. Finisce così, il Corato ottiene il quarto risultato utile consecutivo e sale a quota 37 punti: la vetta è ora distante soltato tre lunghezze. Per il Borgorosso Molfetta, invece si tratta della seconda sconfitta di fila dopo quella dello scorso weekend contro il Di Benedetto Trinitapoli.