Dodicesima giornata Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi

Sconfitta pesante per il Corato nel derby disputato in casa del Polimnia, abile a conquistare i tre punti con un gol per tempo. Si tratta del terzo successo stagionale per i rossoverdi. Nell'altro confronto tra squadre baresi l'Unione Sportiva Mola si è fatto raggiungere in extremis dal Borgorosso Molfetta: per entrambe le formazioni è il quarto pari complessivo.Nel girone B cade per la sesta volta l'Arboris Belli, rimontato nel secondo tempo dal Manduria.

Eccellenza Puglia, i risultati delle squadre baresi nella dodicesima giornata

Polimnia-Corato 2-0 [Ievolella al 34', Daugenti al 60']

Unione Sportiva Mola-Borgorosso Molfetta 1-1 [Ferrante (USM) al 25', Vitale (BM) al 94']

Arboris Belli-Manduria 3-4 [Cavaliere (M) al 3', Cantalice (AB) al 21', Laguardia (AB) al 49', D'Agostino (AB) al 52', De Maria (M) al 62', De Maria (M) al 78', Pino (M) all'82']

Eccellenza Puglia, la classifica del girone A

Bisceglie 27 (punti) Manfredonia 27 Corato 24 Canosa 21 Borogorosso Molfetta 19 Unione Sportiva Mola 19 Real Siti 17 San Severo 16 Unione Calcio Bisceglie 15 San Marco 14 Polimnia 13 Orta Nova 13 Foggia Incedit 6 Vigor Trani 0

Eccellenza Puglia, la classifica del girone B