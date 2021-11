Corato, tris al San Marco: è la quinta vittoria su sei gare tra le mura amiche

Dopo il rinvio della gara contro il Manfredonia interrotta per la scarsa visibilità dovuta alla nebbia, il Corato non sbaglia e conquista tre punti pesanti contro il San Marco allo stadio Coppi, nel match valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza (girone A). 3-0 il risultato finale, coi neroverdi che si confermano una formazione prolifica quando è impegnata tra le mura amiche: su 6 gare disputate infatti sono arrivate ben 5 vittorie contando anche quelle contro Real Siti, Canosa, Di Benedetto Trinitapoli e Team Orta Nova. Solo un passo falso, l'unico in totale, contro l'Unione Calcio Bisceglie (0-2 il finale).

La gara è stata abbastanza vivace: il Corato è andato in vantaggio al 5' grazie alla rete di Ianniciello, su servizio da calcio di punizione di Obodo; il San Marco ha l'opportunità di pareggiare con un rigore ma Addario respinge il tentativo di Ruggeri. Nel secondo tempo si scatena l'attaccante Bozzi, che al 48' insacca di testa un cross di Frappampina finalizzando in seguito un dialogo con Di Rito al 72'. Il Corato sale a quota 24 punti in classifica e continua a tallonare il Barletta, avversario del prossimo turno di campionato.