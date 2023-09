Frabotta: "Non ho esistato ad accettare Bari. Parma organizzato ma non li temiamo"

Gianluca Frabotta, terzino arrivato quest'estate al Bari in prestito dalla Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita del turno infrasettimanale di Serie B che i biancorossi giocheranno domani sera alle 20:30 sul campo del Parma.

Il laterale romano ha parlato innanzitutto del modo in cui è arrivato a Bari: "È stata una trattativa abbastanza normale, ho saputo che il direttore mi ha cercato, quando l'ho appreso sono stato contentissimo perché Bari è una piazza importante e non ho esitato ad accettare".

Alla ricerca della definitiva esplosione, Frabotta punta a trovare continuità d'impiego e di rendimento: "Per me è un anno importantissimo, cerco la continuità per arrivare al 100% e poter dare tutto per la squadra".

Titolare in Bari-Catanzaro, Frabotta è stato protagonista di un primo tempo difficile, esprimendosi meglio nella ripresa: "Sicuramente abbiamo fatto un secondo tempo migliore del primo. Io non sono al massimo però con un approccio più deciso potevamo fare meglio. Siamo consapevoli della partita che abbiamo fatto, impareremo dai nostri errori. Sul primo gol c'è stata un'incomprensione, sono errori che succedono, l'importante è capire dove abbiamo sbagliato per far sì che non capiti più".

Su Parma-Bari: "Come sappiamo tutti sono preparatissimi ma non abbiamo timore. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, abbiamo le nostre certezze per fare una grande partita".

Nella passata stagione il laterale mancino ha vissuto la promozione col Frosinone: "L'anno scorso è stata una grande annata sia per il gruppo, perché non eravamo i favoriti, ma siamo riusciti a essere molto uniti come squadra. Sto conoscendo bene i ragazzi, sono tutti tranquilli, per bene, penso si possa creare un bellissimo gruppo. Quando si raggiunge la coesione si può arrivare a traguardi importanti".

Che dimensione ha Bari nella sua carriera: "Ne ho parlato col direttore, per me questo è un anno importantissimo, giocare in questa piazza per me è motivo d'orgoglio, è stimolante. Per me è un anno decisivo. Il gruppo può fare cose importanti, abbiamo tanta voglia di lavorare".

Alla Juventus Frabotta ha avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo e altri grandi campioni: "Fu un nnno importante per me, insieme a Ronaldo ho vissuto uno spogliatoio con giocatori importantissimi. Ho imparato tantissimo, come ci si comporta in campo e fuori. Apprendere da loro è stato semplice, facevano tutto con il massimo della serietà".

Nella sua carriera anche una parentesi non fortunata al Lecce, da cui andò via subito dopo essere arrivato in prestito dalla Juve: "Lì ci fu un'incomprensione, a fine mercato ci eravamo trovati in tre terzini, per me era importante giocare, quindi ho deciso di andare altrove".

A Frabotta è stato chiesto se si esprima meglio da quinto o nella difesa a quattro: "Secondo me bisogna sempre lavorare per migliorarsi, in entrambe le fasi, sono ancora giovane. O da quarto o da quinto non mi cambia molto, posso fare bene entrambi i ruoli".

Sull'importanza della vittoria per il Bari: "È importante vincere ma anche trovare la prestazione, perché secondo me, facendo buone prestazioni alla fine i risultati arrivano".

Infine il terzino ha parlato di Pecchia, allenatore dei ducali che lo ha allenato nella Juventus Under 23 in Serie C: "Ho vissuto con lui un anno in under 23, è uno dei mister migliori che ho avuto, sia a livello tattico, sia umanamente. Sicuramente troveremo una squadra organizzata, lui prepara benissimo le partite. Ci avranno studiato come noi abbiamo studiato loro".