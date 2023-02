Gravina, variazione di orario per il match contro il Barletta

Squadra in casa

Squadra in casa Barletta

Domenica 19 febbraio il Gravina, reduce dalla sconfitta interna per 3-2 contro il Matera, dovrà affrontare un ostico derby pugliese: in programma infatti c'è il duello contro il Barletta, attualmente terzo in classifica. Il match ha subito una variazione di orario, infatti il calcio d'inizio allo stadio Puttilli è stato fissato alle 15:30 rispetto alle 14:30 iniziali.

"A seguito dell'accordo intercorso tra le due società, slitta di un'ora il calcio d'inizio del Puttilli -si legge nel comunicato ufficiale pubblicato da Gravina- Nei prossimi giorni verranno comunicate le modalità di acquisto dei ticket",