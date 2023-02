Il Gravina cade nel finale contro il Matera (2-3)

Arriva una sconfitta in extremis per il Gravina, nel match allo stadio Vicino contro il Matera: i gialloblù si sono arresi per 3-2 in un autentico botta e risposta inaugurato dalla sfortunata autorete di Lauria al 22'; al 27 però Prado ha ristabilito l'equilibrio con un colpo di testa. Il Matera si porta di nuovo avanti al 71', quando Manu batte di precisione il portiere Mascolo. ma anche stavolta la replica dei padroni di casa è stata immediata: Kharmoud sigla il 2-2 di una gara vivace, vinta alla fine dai Lucani grazie al contropiede finalizzato da Iaccarino. Il Gravina resta fermo a quota 20 punti.