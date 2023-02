Gravina, Gabriel Maule torna come responsabile dell'area tecnica: "Possiamo raggiungere il nostro obiettivo"

Il Gravina accoglie un volto nuovo in dirigenza. Anzi no, perché si tratta di un gradito ritorno: la società ha nominato Gabriel Maule come responsabile dell'area tecnica. Maule, che ha vissuto un'esperienza con il club pugliese già nella stagione 2020/2021, è reduce dall'avventura trascosa al Sona (club del girone B della Serie D). “Torno a Gravina con grande entusiasmo, certo di ritrovare una società e una città dagli alti valori morali -ha dichiarato Maule tramite una nota ufficiale del club- Sono convinto che questa squadra possa raggiungere l’obiettivo prefissato mediante il lavoro e l’unità d’intenti”.