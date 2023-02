Gravina, rinforzo per la difesa: ecco Pasquale Pontillo

Tra i giocatori arruolati per la partita contro l'Afragolese (vinta poi per 2-0) il Gravina ha presentato un volto nuovo: si tratta del difensore centrale Pasquale Pontillo. Il Classe 2004 è stato prelevato dal Napoli con cui, in questa stagione, ha raccolto 9 presenze in forza alla formazione Primavera tra campionato, Coppa Primavera e Youth League (5 i gettoni collezionati in questa competizione). In azzurro ha fatto la trafila fin dalla categoria Giovanissimi. Un rinforzo under dunque per la retroguardia a disposizione del tecnico Raimondo Catalano.