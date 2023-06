Levante Azzurro Under 17, blitz vincente contro l'Invicta Matera (3-1)

La formazione Under 17 del Levante Azzurro non stecca nella prima gara del secondo triangolare della fase nazionale. Presso il campo Paip di Matera la squadra guidata da Fabio Pica ha battuto per 3-1 L'Invicta Matera: le reti dei biancazzurri sono state messe a segno da Fracchiolla, Di Canio (entrambi nel primo tempo) e Del Vecchio nella ripresa. Venerdì 23 giugno il Levante Azzurro affronterà la Vigor Perconti al campo comunale di Capurso,con un successo arriverebbe il pass per la finale scudetto.