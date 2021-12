Mignani su Avellino-Bari: "Confronto stimolante da affrontare con attenzione e cattiveria agonistica"

Serie C Girone C

Lunedì sera il Bari sarà impegnato sul campo dell'Avellino nel posticipo che chiuderà la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Sarà il primo degli ultimi tre impegni che di qui alla fine del girone d'andata vedranno impegnati i calciatori biancorossi.

La capolista del Girone C, al comando con 36 punti, farà visita agli irpini che invece occupano la quinta posizione a quota 27, in un match che oltre al significato sportivo che ha per entrambe le tifoserie, mette in palio punti pesanti.

Vestito con un vivace maglione natalizio a tinte biancorosse, il tecnico dei galletti Michele Mignani ha rilasciato alcune dichiarazioni precedenti alla partita con i campani al sito ufficiale della società: "I punti sono tutti importanti - ha esordito - quelli che abbiamo fatto fino ad oggi e quelli che faremo di qui alla sosta natalizia. Noi abbiamo come obiettivo la partita di lunedì, ragioniamo su quella"

Partite di questo tipo possono richiedere una preparazione particolare, ma Mignani getta acqua sul fuoco ribadendo concetti già scanditi in altre occasioni : "Non c'è nulla in particolare. Sappiamo quello che dobbiamo fare quando dobbiamo giocare una partita, soprattutto una partita importante, anche se come sapete per me sono tutte importanti. Le consideriamo come ostacoli da superare per arrivare al nostro obiettivo finale. Abbiamo lavorato bene durante questa settimana, vediamo cosa succede. Dobbiamo ragionare col 'noi' come abbiamo sempre fatto. Dal mio punto di vista non è importante chi segna. Contano il lavoro della squadra e lo spirito".

Riguardo a che partita si aspetta il tecnico biancorosso: "Non saprei dirlo, noi abbiamo la nostra idea di gioco. Sarà una partita che dobbiamo affrontare con la massima attenzione e cattiveria agonistica. ogni domenica è un esame, ogni partita è diversa ma offre punti".

Anche al Partenio, il Bari troverà il temuto fondo sintetico: "Non dobbiamo pensarci. La partita si giocherà di sera, probabilmente farà freddo ma questo aiuterà i ragazzi a correre per riscaldarsi, il campo non deve essere un problema. Non vediamo l'ora di affrontare questa partita, sono confronti stimolanti. Arriveremo pronti".

A centrocampo mancherà Scavone, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Latina perché diffidato. Mignani gioca a carte coperte relativamente a chi prenderà il suo posto: "Scavone è indisponibile, non ho certezze fino al giorno della partita, tutti stanno lavorando bene e con continuità anche chi aveva avuto qualche problema, questo mi dà la possibilità di scegliere. Aspetteremo fino all'ultimo per valutare l'undici iniziale".

L'Avellino, squadra meno battuta del Girone C (conta una sola sconfitta), al momento occupa la quinta posizione ma secondo molti è la reale antagonista del Bari nella corsa alla promozione diretta: "Bisogna fare punti. Questo è un campionato difficile. Ogni domenica fare punti è una piccola impresa. Davanti arriverà chi farà più punti, con le grandi, con le piccole. Noi vogliamo farne il più possibile. L'Avellino è una squadra forte che è stata costruita per vincere ha fatto investimenti e ha un allenatore preparato ed esperto che ha fatto campionati importanti".

In chiusura, una battuta su Ciro Polito, che parlando alla stampa in settimana ha definito Mignani "un allenatore top": "L'apprezzamento del direttore sportivo mi fa molto piacere e lo ringrazio ma se io sono qua lo devo a lui. Avrebbe potuto portare a Bari chiunque e ha scelto me, sono 'obbligato' a ringraziarlo sul campo.