Reggiana-Bari, Mignani: "Conterà tanto la voglia di fare risultato. Diaw un'arma in più"

In assenza dei tempi tecnici per parlare in conferenza stampa, Michele Mignani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della SSC Bari prima della partenza per Reggio Emilia, dove i suoi affronteranno i padroni di casa della Reggiana, domani pomeriggio alle 14:00.

"In questa settimana abbiamo cercato di fare quello che era necessario per preparare una partita importante come quella di domani" ha detto sintetizzando la settimana di lavoro seguita al pareggio interno col Como.

La squadra guidata da Alessandro Nesta proviene da una sconfitta pesante (3-0 sul campo della Ternana ndr), l'allenatore biancorosso non sembra badare troppo a quanto ciò possa influire sull'andamento del match : "Dobbiamo guardare in casa nostra. Tutte le squadre sono affamate di punti, noi dobbiamo esserlo più dei nostri avversari. Hanno cambiato molti giocatori ma non nell'interpretazione, hanno un'identità precisa, fanno possesso palla e ottime trame di gioco. Dovremo stare attenti a ciò che propongono ma essere consci che quando sarà il momento dovremo andare a far male anche noi. Conteranno tanto l'attenzione e la voglia di fare risultato".

A segno contro il Como, Davide Diaw è finalmente arruolabile a pieno regime: "È un giocatore importante sul quale noi avevamo messo gli occhi da subito, in questo momento sta meglio, ha recuperato dall'infortunio, per noi è un valore aggiunto, un'arma in più".

Sull'infortunio di Maita: "È sempre stato un giocatore importante sul quale ho puntato, mi dispiace tantissimo che si sia dovuto fermare. In rosa abbiamo giocatori che possono sostituirlo. Non possiamo pensare che durante un campionato non ci siano infortuni, dobbiamo essere più forti di tutto".

A Reggio ci saranno 1500 tifosi del Bari, ancora una volta una dimostrazione di attaccamento ai colori: "Non c'è bisogno che i nostri tifosi dimostrino nulla, conosciamo il loro attaccamento alla squadra e faremo ciò che abbiamo sempre fatto, cercare di dargli soddisfazioni per portare a casa una vittoria".

Dopo la gara con la Reggiana ci sarà la sosta: "Abbiamo un'occasione per fare risultato e andare a cercare di recuperare energie, mettere lavoro. Con un risultato positivo possiamo affrontarla con serenità".