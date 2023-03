Molfetta, successo importante in chiave salvezza: Francavilla in Sinni battuto per 3-1

Dopo tre partite d'astinenza il Molfetta torna a vincere e lo fa nelll'importante scontro diretto in ottica salvezza contro il Francavilla in Sinni:allo stadio Paolo Poli i biancorossi si sono imposti per 3-1. Gli ospiti sono andati in vantaggio al 4' grazie a Rajkovic, il pareggio degli uomini guidati da Renato Bartoli è arrivato a ridosso dell'intervallo, al 35', con il sigillo di Martino; i padroni di casa nel secondo tempo provano il forcing e alla fine si aggiudicano l'intera posta in palio con i gol di Vivacqua su rigore all'85' e Coratella al 90'. Il Molfetta sale così a 27 punti in classifica portandosi a tre punti dalla zona che garantirebbe la salvezza diretta.

Molfetta-Francavilla in Sinni, il tabellino

MOLFETTA CALCIO-FRANCAVILLA 3-1

Molfetta Calcio: Crispino, Farucci (35′ st Romio), De Gol, Lobjanidze, Bianco (23′ st Cianciaruso), Stasi, Martino, Longo [k] (32′ st Avantaggiato), Tarcinale (26′ st Salvemini), Coratella, Kordic (13′ st Vivacqua)

A disp. Diame, Mazzotti, Fucci, Panebianco.

All. Bartoli Renato.

FC Francavilla: Liso, Esposito G., Nicolao, Bucolo, Esposito A., Pinna, Melillo (23′ st Marconato), Petruccetti (41′ st De Marco), Rajkovic, Nolè [k] (28′ st Gentile), Vaughn (17′ st Buchicchio).

A disp. Maione, Di Ronza, Schiavi, Lo Duca, Galletti.

All. Lazic Ranko.

Arbitro: Re De Paolini Stefano di Legnano. Assistenti: Scifo di Trento e Pancani di Roma.

Reti: 3′ pt Rajkovic, 34′ pt Martino, 40′ st Vivacqua (rig.), 45′ st Coratella.

Ammoniti: Tarcinale, Pinna; dalla panchina Mazzotti e Lapendola del Molfetta.

Recupero: 1′ pt – 5′ st.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Molfetta