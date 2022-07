Monopoli, arriva un under per la porta: ecco Lorenzo Avogadri

Serie C Girone C

Rinforzo di prospettiva per il Monopoli, che ha ingaggiato in prestito dall'Atalanta il portiere Lorenzo Avogradi. Il classe 2001, ha trascorso l'ultima stagione tra Giana Erminio e Paganese, in Serie C, mentre nel corso della carriera ha vissuto diverse esperienze nel campionato Primavera: nel 2018/2019 ha raccolto 25 presenze complessive al Palermo, mentre sono state 15 le presenze totalizzate con la Sampdoria, dal 2019 al 2021.

Calciomercato Monopoli, ingaggiato Lorenzo Avogradi: il comunicato

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Avogadri.

