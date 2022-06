Monopoli, ecco i calciatori col minutaggio più alto nella stagione 2021/2022

Serie C Girone C

Nel corso della stagione, tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff, il Monopoli ha utilizzato in tutto 32 giocatori. Di questi, ben 6 giocatori hanno scollinato la quota dei 3000' giocati: in cima alla graduatoria c'è il portiere Leonardo Loria, che ha racimolato 3810' in 42 presenze; alle sue spalle il terzino sinistro Abdoul Guiebre con 3660' sempre in 42 partite disputate.

Per Nicola Bizzotto, difensore centrale, 3639' (41 presenze), più staccato invece il centrocampista Francesco Vassallo impiegato in 42 occasioni per un totale di 3480'; il difensore Mario Mercadante ha messo a referto 40 presenze giocando 3382'; infine, c'è l'attaccante Ernesto Starita, autore di 44 gettoni per un minutaggio di 3296'.