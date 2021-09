Monopoli, Colombo. "Contro il Messina urgono attenzione e concentrazione. Il primo posto? Un onore"

Il tecnico dei biancoverdi ha presentato il match contro i siciliani allo stadio Veneziani (ore 20:30), valevole per la terza giornata del campionato di Serie C

Alla ricerca del tris. Dopo due vittorie consecutive il Monopoli vuole proseguire il suo periodo proficuo contro il Messina, avversario del match di domenica 12 settembre allo stadio Veneziani (ore 20:30). Il tecnico dei biancoverdi Alberto Colombo ha presentato la sfida della terza giornata del campionato di Serie C nella consueta conferenza stampa pre-gara.

Sull'avversario: "Il Messina è una squadra insidiosa, possiede dei giocatori abili negli spazi e lavora molto con le catene esterne. Dobbiamo affrontare la partita con grande attenzione e concentrazione. Loro giocano a due punte, ma alla fine poco cambia perché noi sppiamo cosa dobbiamo fare e dovremo essere bravi a farlo nel modo più corretto possibile".

Sugli indisponibili: "Mancheranno ancora Borrelli, Basile e Baraye. Quest'ultimo sta compiendo un percorso che lo porterà ad essere disponibile tra un po' di tempo. Abbiamo il dubbio Viteritti, ce lo porteremo fino alla fine. Vedremo in rifinitura".

Sulla posizione in classifica: "Penso sia un onore essere al primo posto anche se per ora abbiamo giocato due partite. Questo però non ci deve condizionare, anche perché gli avversari possono essere più stimolati nell'affrontare una squadra che si trova nelle zone alte della graduatoria. Dobbiamo affrontare la partita contro il Messina come tutte le altre. Ci vuole equilibrio e pazienza".

Sugli aspetti da correggere nella fase di difesa: "Col lavoro bisogna aggiustare eventuali sbavature, che a volte sono sia individuali che collettive. Questa squadra può difendere a squadra schierata con più efficacia, senza distrarsi e concedere palle gol agli avversari. Sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, ma anche in altri aspetti".