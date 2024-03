Il calcio barese piange la scomparsa di Gianni Caffaro

Lutto nel mondo del calcio barese, che piange la scomparsa di Giovanni Caffaro, ex calciatore biancorosso venuto a mancare all'età di 64 anni dopo essersi battuto contro un male incurabile.

Ex portiere del "Bari dei baresi" allenato da Enrico Catuzzi, Caffaro era nato a Bari il 29 febbraio 1960. In carriera oltre alla maglia biancorossa, indossata in 20 occasioni (18 in Serie B, 2 in Coppa Italia) ha vestito anche quelle di altre squadre pugliesi come Barletta e Monopoli. Dopo aver concluso la carriera da professionista Caffaro è stato prima praparatore dei portieri della Primavera del Bari ai tempi della famiglia Matarrese, in seguito si è dedicato al settore giovanile diventando una colonna portante della scuola calcio Green Park.

Puntuale è arrivato il messaggio di cordoglio della SSC Bari: