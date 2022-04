Nardò-Bitonto, le info sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti

Il Bitonto ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti della gara tra Nardò e Bitonto, in programma domenica 10 aprile allo stadio Giovanni Paolo II (ore 15:00). I tifosi neroverdi potranno acquistare i tagliandi al costo di 10 euro.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Bitonto tramite i propri canali ufficiali:

Per la partita Nardò – Bitonto, in programma domenica 10 aprile, alle ore 15, allo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE), e valevole per la 32^ giornata del Campionato Nazionale Serie D – girone H, ecco le informazioni sulla vendita dei tagliandi per i tifosi del Bitonto.

Costo del tagliando: € 10 (prezzo unico).

Punti vendita:

Biglietteria settore ospiti stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò (LE), attivo nella giornata di domenica 10 aprile, prima della partita, a partire dalle ore 14,00.

Si ricorda a tutti i sostenitori neroverdi che per accedere allo stadio è necessario essere dotati di Green Pass Base, da esibire all’ingresso unitamente al tagliando di accesso e ad un documento di identità in corso di validità, indossando una mascherina FFP2.