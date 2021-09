Picerno-Bari, le probabili formazioni: biancorossi a Potenza senza Antenucci

Il bomber biancorosso fuori dai convocati per un problema fisico, al suo posto in attacco si giocano una maglia Simeri e Marras. In difesa possibile esordio per Ricci

La rotonda vittoria interna contro il Monterosi ha acceso l'entusiasmo del Bari, il cui campionato era iniziato tra lo scetticismo dopo il pareggio della prima giornata in casa del Potenza.

A poco meno di due settimane di distanza, la squadra di Mignani torna nel capoluogo lucano allo stadio Alfredo Viviani, questa volta per affrontare l'AZ Picerno, reduce da due pareggi senza reti nelle prime due giornate di Serie C contro Vibonese e Catanzaro. Il calcio d'inizio è fissato per le 20:30, e a dirigere l'incontro sarà il signor Sajmir Kumar della sezione di Verona.

C'è inevitabilmente grande curiosità per capire come si comporteranno i biancorossi, un gruppo ancora in costruzione e con una condizione ancora non uniforme, ma che ora dispone di maggiori alternative e soprattutto di più qualità. Inutile dire che centrare un successo esterno sarebbe importante sia ai fini della classifica, sia per acquisire ancor più fiducia e iniziare una striscia positiva.

Come arriva il Picerno

Per la sfida contro i galletti, il tecnico Antonio Palo ritrova l'esperto Dettori, al rientro dopo la squalifica rimediata alla prima giornata contro la Vibonese. Fuori causa, invece, l'ex Albadoro, sottopostosi a intervento al crociato. Il tecnico dei lucani dovrebbe disporre i suoi con il 4-2-3-1 già visto in casa nel pari a reti bianche col Catanzaro. In porta ci sarà Albertazzi, mentre la difesa sarà probabilmente composta da Vanacore, Ferrani, De Franco e Setola. A centrocampo Pitarresi potrebbe far coppia con il sopracitato Dettori, mentre Esposito, Vivacqua e D'Angelo dovrebbero agire alle spalle del veterano Reginaldo.

Come arriva il Bari

Assenza pesante per Mignani: resta fuori dai convocati per un problema fisico Mirco Antenucci, che in settimana si era allenato a parte. Ancora out anche Citro, in attesa di recuperare completamente dal brutto infortunio dello scorso campionato. Nel 4-3-1-2 biancorosso, oltre a Frattali tra i pali, la linea difensiva dovrebbe conterà sicuramente su Di Cesare e Terranova al centro. A destra dovrebbe essere confermato Belli, mentre a sinistra Ricci potrebbe debuttare prendendo il posto di Mazzotta. In mediana non dovrebbe variare nulla, almeno inizialmente, con Bianco vertice basso affiancato da Maita e D'Errico. Botta agirà da trequartista alle spalle dei due attaccanti che dovrebbero essere Simeri e Cheddira, ma occhio alla candidatura di Marras.

Picerno-Bari, le probabili formazioni

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Vanacore, Ferrani, De Franco, Setola; Pitarresi, Dettori; Esposito, Vivacqua, D'Angelo; Reginaldo. All. Palo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Bianco, D'Errico; Botta; Simeri, Cheddira. All. Mignani

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Bocca - Pellino

IV: Rispoli

Diretta TV - streaming: Sky - Eleven Sports