Pink Bari ancora ko: il Brescia si impone per 2-1

La Pink Bari cade ancora una volta, stavolta nel recupero contro il Brescia Femminile andato in scena al centro sportivo Rigamonti: la formazione lombarda si è imposta col risultato di 2-1, infiliggendo alle biancorosse la terza sconfitta consecutiva. La partita è stata intensa e molto combattuta, nella quale il Brescia, dopo un paio di iniziative, passa in vantaggio al 33' grazie al calcio di rigore guadanato e trasformato da Luana Merli. Nelle prime battute della ripresa però le ragazze guidata da Cristina Mitola trovano il pari al 49' con Strisciuglio, abile a ribadire in rete il suo primo tentativo respinto dal portiere Lonni; al 60' però arriva l'episodio che chiude i conti: Di Bari, nel tentativo di anticipare Luana Merli su un lancio, insacca sfortunatamente nella propria porta. In extremis ci prova Spyridonidou ma Lonni fa buona guardia, e così la Pink Bari resta ferma a quota 31 punti in classifica.