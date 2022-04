Pink Bari subito in campo dopo la sconfitta con la Torres: mercoledì sera sfida al Brescia capolista

Il ko per 2-1 contro la Torres, il secondo consecutivo nelle ultime due gare, nel match valevole per il recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie B Femminile, è valsa per la Pink Bari la settima sconfitta complessiva (la terza tra le mura amiche dello stadio Antonucci di Bitetto): non è bastata la nona rete di Spyridonidou (85') preceduta dalla doppietta su calcio di rigore di Lombardo maturata al 10' e al 49'. Al momento i punti in classifica sono 31 in 20 partite, arrivati dopo 9 vittorie, 4 pareggi e, appunto, 7 battute d'arresto.

L'occasione per rialzarsi arriva in un altro recupero, quello della ventiduesima giornata che vedrà come avversario il Brescia Femminile capolista reduce dalla vittoria di misura contro il Palermo di mercoledì 13 aprile (1-0): il match si dsiputerà mercoledì 20 aprile presso il centro sportivo Rigamonti, alle ore 20:30.