Pink Bari Calcio, martedì ci sarà l'Open Day Festa Pink: tutte le info

Open Day Festa Pink, tutto pronto per l'iniziativa della Pink Bari Calcio dedicata alle bambine dai 5 a 17 anni che si svolgerà nella giornata di martedì 7 settembre, alle ore 16:00, sul campo del Veneziani di Monopoli. La società militante nel campionato di calcio di Serie B femminile presenterà la squadra che affronterà la nuova stagione e ufficializzerà la partnership con il settore giovanile femminile del Monopoli.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Pink Bari calcio sulla propria pagina Facebook:

?Siamo pronti per l'Open Day Festa Pink?!?!?

? Martedì 7 Settembre ? dalle ore 16.00

? Campo Sportivo "Veneziani" di Monopoli

Si terrà il terzo ???? ??? per tutte le bambine di età dai 5 ai 17 anni!

Nel corso dell'Open Day saranno presentate le giocatrici della ?‌?‌?‌?‌?‌ ?‌ ?‌?‌?‌?‌?‌?‌?‌?‌?‌ che domenica inizieranno il campionato e la conferenza stampa di annuncio della ???????????, per il settore giovanile femminile tra il S.S. Monopoli 1966 e la Pink.

Vieni anche tu ?‍?? , ci saremo tutti per divertirci, giocare e passare insieme una bella giornata di calcio femminile!!!

???????: ?? 3319286187