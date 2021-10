Pink Bari, domenica big match contro il San Marino: ecco come poter assistere al confronto

Ancora un impegno casalingo all'orizzonte per la Pink Bari, dopo la vittoria per 2-1 col Cortefranca. Un vero e proprio big match di alta classifica: al campo sportivo Antonucci di Bitetto le ragazze di Cristina Mitola ospiteranno il San Marino nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B femminile (calcio d'inizio alle ore 15:00). Entrambe le formazioni occupano il secondo posto in coabitazione, a quota 6 punti, con la Pink Bari che però dovrà recuperare il match della seconda giornata contro la Pro Sesto. Per poter assiste all'incontro bisognerà accreditarsi tramite l'apposito link diffuso dalla società.

Serie B Nazionale

La Pink Bari andrà di scena ancora a Bitetto e all'Antonucci saremo in tanti per il Big Match contro il San Marino!!

Domenica 3 Ottobre

Ore 15.00

Antonucci di Bitetto

Pink Bari-San Marino

L'accesso è consentito solo con Green Pass o Tampone h48, previa registrazione

https://surveyheart.com/form/6154d181f702152241a9f399

