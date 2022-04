Promozione Puglia, Bitritto Norba alla semifinale playoff con l'Arboris Belli: l'obiettivo è la vittoria

Squadra in casa

Squadra in casa Arboris Belli

Dopon la stagione regolare il Bitritto Norba è pronto a concentrarsi sui playoff: domenica 24 aprlie, allo stadio Scianni-Ruggieri, ci sarà la sfida valevole per la semifinale contro l'Arboris Belli (ore 16:30). Gli uomini guidati dal tecnico Michele Carella dovranno vincere per accedere alla finale poiché gli avversari possono usufruire di un miglior piazzamenti in classifica (terzo posto a 55 punti contro 54, quarta piazza). L'altra semfiinale vedrà di fronte Foggia Incedit e Nuova Spinazzola.

In campionato il Bitritto Norba ha incassato un pareggio e una sconfitta contro i prossimi avversari: nel match di andata ci fu un pirotecnico 3-3 allo stadio Scirea, con reti di Terrone (doppietta) e Cfarku per i padroni di casa e di Di Cosola, Leoci e Mastronardi per gli ospiti; al ritorno l'Arboris Belli si impose 2-1, grazie ai sigilli di Nitti e Mastronardi. Di Genchi la rete del Bitritto Norba.