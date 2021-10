Football Acquaviva, arriva il primo successo in campionato sul campo dello Sporting Apricena

Il Football Acquaviva trova finalmente il primo successo in campionato: allo Madrepietra Stadium infatti gli uomini di Andrea Ettorre sono riusciti a superare lo Sporting Apricena col risultato di 2-0 nel match della quinta giornata del girone A della Promozione pugliese. Una bella prestazione quella messa in mostra dagli ospiti, che nella seconda metà del primo tempo hanno chiuso la pratica grazie ai sigilli di Colaianni al 29' e Labarile al 38', entrambi al primo centro stagionale. Il Football Acquaviva sale così a quota 4 punti in classifica e si gode gli ottimi spunti forniti dalla partita in vista del proseguimento della stagione.