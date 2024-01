Serie B: ufficializzate le date di play-off e play-out

Si è svolta oggi a Milano l’Assemblea di Lega B con la presenza di tutte le società, aperta da un minuto di silenzio in ricordo di Gigi Riva.

Tra i vari punti all'ordine del giorno sono state ufficializzate le date dei play-off e play-out 2023-2024 che hanno quale caratteristica il format di una singola partita per giornata in modo da giocare in orari favorevoli ai tifosi e il rispetto del vincolo del 3 giugno per il rilascio dei convocati nelle rispettive Nazionali:

Play-off

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 - (6ª vs 7ª)

Sabato 18 maggio 2024 - (5ª vs 8ª)

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 20 maggio 2024 - (6ª o 7ª vs 3ª)

Martedì 21 maggio 2024 - (5ª o 8ª vs 4ª)

Venerdì 24 maggio 2024 - (3ª vs 6ª o 7ª)

Sabato 25 maggio 2024 - (4ª vs 5ª o 8ª)

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 30 maggio 2024

Domenica 2 giugno 2024

Play-out

Gara di andata Giovedì 16 maggio 2024 - (17ª vs 16ª)

Gara di ritorno Giovedì 23 maggio 2024 - (16ª vs 17ª)