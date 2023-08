Serie B, il Tar del Lazio accoglie il ricorso del Lecco e boccia la Reggina

La Sezione Prima Ter del Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco ribaltando il verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che aveva decretato l'estromissione dalla Serie B del club lombardo.

Mentre per i blucelesti si va verso l'ammissione al campionato cadetto, è stato invece dichiarato "improcedibile" il ricorso della Reggina. L'ultima parola ora spetta al Consiglio di Stato, che dovrebbe emettere la sua sentenza il 29 agosto. Il Brescia è la squadra che resta in pole per sostituire i calabresi nel caso in cui l'esclusione venisse confermata. Si rivolgerà al Consiglio di Stato anche il Perugia, il cui ricorso incidentale presentato "per la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024" è stato respinto dal Tar del Lazio.

Il Lecco era stato escluso per aver presentato in ritardo la documentazione relativa allo stadio da utilizzare per le partite casalinghe della prossima stagione, ossia lo stadio Euganeo di Padova, in quanto il Rigamonti-Ceppi deve essere adeguato.

Il caos generatosi al momento delle iscrizioni al campionato di Serie B ha finito per mettere in dubbio il regolare inizio della stagione, ad ogni modo, il 31 luglio scorso, la Lega B si è riunita in Assemblea per eleggere i nuovi componenti del Consiglio direttivo e in quella sede le società si sono dette "unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato", così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day Bari-Palermo il 18 agosto.