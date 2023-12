Serie C, tonfo Monopoli: il Giugliano si impone per 3-1

Girone C

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Monopoli, dopo quella contro il Sorrento: allo stadio Veneziani i biancoverdi sono stati battuti per 3-1 dal Giugliano, in una gara praticamente già decisa nel primo tempo.

Gli ospiti hanno aperto le marcature al 15' con Ciuferri, per poi raddoppiare al 21' grazie a Sorrentino; al 39' il Giugliano ha colto il tris, firmato da Giorgione. Gli uomini guidati da Francesco Tomei, successivamente, hanno accorciato le distanze nel finale di gara: autore del gol della bandiera Hamlili (88'). Il Monopoli è rimasto così fermo a quota 18 punti in classifica.

Monopoli-Giugliano, il tabellino

Reti: 43’st Hamlili(M); 15′ Ciuferri, 21′ Sorrentino, 39′ Giorgione(G)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Viteritti(29’st Cristallo), Fornasier, Fazio, Ferrini; Iaccarino(29’st Hamlili), Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino(25’st Spalluto); Santaniello(25’st De Paoli). All.: Tomei. A disp.: Alloj, Botis; Sorgente, Di Benedetto, Cargnelutti, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta.

GIUGLIANO CALCIO 1928 (4-3-3): Russo; Menna(40’st Rondinella), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatzis(19’st De Rosa), Berardocco; Ciuferri(40’st Nocciolini), Salvemini(48’st De Sena), Sorrentino(19’st Bernardotto). All.: Bertotto. A disp.: Baldi, Manrrique Antonini; Eyango, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Grasso, Aruta, De Francesco, Stabile.

Arbitro: Samuele Andreano della sezione di Prato. Assistenti: Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona e Francesco Picciche’ della sezione di Trapani. Quarto ufficiale: Domenico Petraglione della sezione di Termoli.

Ammoniti: Starita(M); -(G). Espulsi: -.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli